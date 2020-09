Karnezis è un nuovo portiere del Lille

Orestis Karnezis passa al Lille. Il portiere ha commentato così il trasferimento: “Sono molto felice di essere un giocatore del Lille. È una grande sfida per me. Dopo Grecia, Italia, Spagna e Inghilterra, ora scoprirò il campionato francese. E’ un qualcosa di abbastanza raro per un giocatore. Sono orgoglioso e felice di essere qui, in un club che cresce di anno in anno e la cui squadra è molto forte. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni e di vivere una grande stagione con loro”.