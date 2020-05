La Bundesliga riparte in grande col derby della Ruhr

La Bundesliga riparte ed è il primo top campionato a ripartire dopo il lungo stop causato dalla pandemia di Coronavirus. Milioni di occhi saranno puntati sull’attesissimo derby della Ruhr tra il Borussia Dortmund, secondo in classifica a -4 dal Bayern Monaco capolista, e lo Schalke 04, squadra che attualmente occupa la sesta posizione in Bundesliga a quota 37 punti e senza successi in campionato da sette gare. Il Borussia Dortmund è l’unica squadra nei tre tornei professionistici tedeschi a non aver ancora perso in casa nel 2019-20 (9V, 3N).

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15.30 di oggi (sabato 16 maggio) e la partita sarà in trasmessa in Italia da Sky Sport, su Sky Sport Football (canale 203 Satellite e Fibra). Su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite / canale 472 e 482 del digitale terrestre) andrà invece in onda la diretta gol dei cinque match del pomeriggio. Tutto sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma SkyGo e su NOW tv.