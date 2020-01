Creatività e sostanza: Alessio Riccardi, la baby stella della Roma che piace alla Juventus

Pare che la Juventus lo voglia strappare alla Roma. E non sarebbe la prima volta, così come altri club si stanno interessando ad Alessio Riccardi, considerato una delle migliori promesse del calcio italiano. La Cantera del Mundo oggi si concentra sul 18enne giallorosso, centrocampista elegante e concreto il cui futuro, secondo molti osservatori, è assicurato.

Nato nella capitale, fisicità non trascendentale (è alto 178 centimetri), qualità da vendere. Nelle ultime quattro stagioni ha totalizzato 104 presenze con le giovanili della Roma, con 30 gol e 14 assist. Elemento imprescindibile della Nazionale Under 19, è dotato di classe e fantasia, ma non disdegna la bagarre: binomio ideale nel calcio di oggi.

Ha iniziato come trequartista, ruolo che può ricoprire tuttora, ma con gli anni si è adattato con ottimi risultati anche ad agire da esterno destro e centrocampista. Tecnica pregevole, buona velocità, tiro preciso e desiderio di recuperare palloni per dare sfogo alla creatività di cui dispone.

Non ha ancora esordito in Serie A, ma è solo questione di tempo: è andato in panchina in un’unica occasione, lo scorso ottobre contro il Milan. La Roma se lo vuole tenere stretto, la Juve non molla: facile prevedere che di Riccardi si parlerà a lungo.

Massimo Pighin