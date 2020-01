Thiago Almada, il fantasista tascabile che fa impazzire i tifosi del Velez

Inauguriamo oggi una nuova rubrica: La Cantera del Mundo. Uno spazio in cui vi presenteremo quelli che secondo noi sono i migliori talenti del calcio mondiale: giovani stelle di cui si parla da un po’ o prospetti poco conosciuti, ma che a nostro giudizio hanno le qualità per essere i protagonisti del football di domani.

La Cantera del Mundo si apre con Thiago Almada, trequartista argentino del Velez. Diciotto anni, talento purissimo, rimanda a un calcio “primordiale”, per istinto e giocate, ma allo stesso tempo raffinato, vista la qualità dei suoi “numeri”. Non a caso alcuni grandi club europei, tra cui il Manchester United, hanno messo gli occhi su di lui: secondo il sito specializzato Transfermarkt.it, il suo cartellino oggi vale 20 milioni di euro.

Brevilineo (171 centimetri), è nato a Fuerte Apache, quartiere difficile della periferia ovest di Buenos Aires dov’è cresciuto anche Carlitos Tevez. All’esordio in campionato si è presentato con una doppietta contro il Defensa y Justicia: finora col Velez ha totalizzato 31 presenze in due stagioni, condite da 6 gol e 2 assist.

Ha indossato 7 volte la maglia della Nazionale Under 20, segnando una rete. Può giocare da trequartista, ma anche da esterno sinistro e destro. Grande velocità, tocco di palla vellutato, buona visione di gioco, quando parte da sinistra per tagliare il campo spesso diventa incontenibile. Nonostante la giovane età, ha già “brevettato” una mossa da campione: controllo orientato con giro dorsale di 180° per superare la pressione del marcatore e dare un primo strappo all’azione.

I paragoni si sprecano: qualcuno lo definisce il nuovo Messi, c’è chi accosta Thiago Almada ad altre stelle magnificenti della storia del calcio argentino. La classe è cristallina, il futuro può essere suo: per il momento incanta i tifosi del Velez, anche se l’approdo in Europa potrebbe essere imminente.

Massimo Pighin