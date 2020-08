11 club su 20 in Premier League hanno votato contro la regola delle cinque sostituzioni a partita che l’Ifab aveva concesso anche per la stagione 2020-21. Per la prossima stagione quindi, il campionato inglese tornerà ad avere quindi tre sostituzioni consentite durante i 90′.

Secondo quanto riportato dalla BBC, le società hanno ritenuto che la regola delle cinque sostituzioni potesse avvantaggiare ingiustamente i top club.