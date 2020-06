Liga, il calendario: si riparte giovedì 11 giugno con il derby Betis-Siviglia

La Liga è la prossima a scendere in campo. Presentato domenica sera il nuovo calendario per le prossime due giornate di campionato: si riparte giovedì 11 giugno, ore 22, con il derby tra Siviglia e Betis, per poi procedere a ritmi serratissimi.

28a GIORNATA

Giovedì 11 giugno

Ore 22: Siviglia-Real Betis

Venerdì 12 giugno

Ore 19:30: Granada-Getafe

Ore 22: Valencia-Levante

Sabato 13 giugno

Ore 13: Espanyol-Alaves

Ore 17: Celta Vigo-Villarreal

Ore 19:30: Leganes-Valladolid

Ore 22: Maiorca-Barcelona

Domenica 14 giugno

Ore 13: Athletic-Atletico Madrid

Ore 19:30: Real Madrid-Eibar

Ore 22: Real Sociedad-Osasuna

29a GIORNATA

Lunedì 15 giugno

Ore 19:30: Levante-Siviglia

Ore 22: Real Betis-Granada

Martedì 16 giugno

Ore 19:30: Getafe-Espanyol

Ore 19:30: Villarreal-Maiorca

Ore 22: Barcelona-Leganes

Mercoledì 17 giugno

Ore 19:30: Eibar-Athletic

Ore 19:30: Valladolid-Celta Vigo

Ore 22: Osasuna-Atletico Madrid

Giovedì 18 giugno