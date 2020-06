Liga: “Invasione di campo è reato, mette a repentaglio la salute di tutti”

“L’invasore non indossava una maschera o guanti quando è entrato in campo, ha disobbedito agli ordini del personale di sicurezza e ha infranto le leggi sulla sicurezza sanitaria in atto a causa della pandemia di coronavirus. Queste azioni costituiscono un reato e mettono a repentaglio la salute di tutti e l’integrità della competizione”. E’ la dura presa di posizione della Liga spagnola che preannuncia possibili azioni penali in seguito all’invasione di campo di un tifoso durante Maiorca-Barcellona che si stava disputando nel rispetto delle norme vigenti sulla pandemia a porte chiuse al Visit Mallorca Estadi di Palma di Maiorca.