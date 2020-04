Ligue 1, Accordo LFP: titolo al Psg e Lione fuori dalle coppe

Secondo quanto riportato da L’Equipe, i presidenti dei club francesi avrebbero trovato un accordo per lo stop dei campionati, seguendo quanto previsto dalle restrizioni del governo che vieta gli eventi sportivi fino a settembre. La LFP è per “congelare le classifiche maturate prima della sospensione”, quindi con il Psg campione di Francia, Amiens (19°) e Tolosa (20°) retrocesse in Ligue 2 e Lorient e Lens, prima e seconda nella Serie B francese, promosse in A. Di conseguenza, se non si dovessero disputare le finali della Coppa di Francia e della Lega francese, in Champions andrebbero Psg, Marsiglia e Rennes, rispettivamente prima, seconda e terza in classifica, in Europa League Lille (4°), Reims (5°) e Nizza (6°) con l’esclusione dalle competizioni Uefa per club del Lione (avversario della Juventus agli ottavi di Champions, 1-0 all’andata per l’OL di Garcia). Il presidente del club, Jean-Michel Aulas, nei giorni scorsi aveva proposto i play-off in estate.