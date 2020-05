Ligue 1, il Psg dedica il suo nono titolo al personale sanitario

Un titolo per “tutto il personale sanitario e gli altri eroi che quotidianamente e da tante settimane si contraddistinguono per impegno e altruismo, hanno tutta la nostra ammirazione”. E’ questa la dedica di Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, dopo che la Lega francese ha ufficializzato la conclusione anticipata del campionato 2019-20, consegnando il titolo – il nono della storia – al club parigino. “Comprendiamo, rispettiamo e sosteniamo le decisioni prese dal governo francese che hanno portato allo stop del campionato – ha aggiunto Al Khelaifi – La salute, come ha sempre affermato il governo, ha la priorità. Per questo dedichiamo questo successo a tutto il personale infermieristico e alle migliaia di professionisti che lavorano ogni giorno in prima linea per far funzionare il Paese”.