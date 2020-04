Junior Sambia, il 23enne centrocampista del Montpellier, Ligue 1 francese, era in coma indotto da giovedì per compensare le difficoltà respiratorie avvenute in seguito alla positività da Covid-19. Ora, come riporta L’Equipe, il giocatore ha registrato il miglioramento delle proprie condizioni, uscendo dal coma.