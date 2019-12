Nell’ultima giornata di Ligue 1, per la gara tra Nizza e Tolosa non è stato possibile far funzionare la goal-line technology per colpa… dei topi. Alcuni roditori infatti avrebbero rosicchiato i cavi dell’ausilio tecnologico rendendolo di fatto inutilizzabile. Per fortuna la gara, terminata 3-0 per i padroni di casa, non ha necessitato dell’intervento della goal-line.