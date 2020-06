L’Ungheria riapre gli stadi al pubblico

Torna il pubblico negli stadi ungheresi. La Federazione giovedì scorso ha dato l’ok per il rientro graduale sugli spalti per le partite di questo weekend. Le restrizioni prevedono che venga occupato un posto su quattro e che tra i settori occupati ci sia una fila di separazione. A eccezione della Bielorussia dove il pubblico è sempre stato ammesso, l’Ungheria è il primo Paese a riaprire parzialmente gli impianti. Il 19 giugno riapriranno anche gli stadi in Polonia con una capienza ridotta al 25%.