Lutto nel mondo del calcio africano: muore il giovane attaccante togolese Kossi Koudagba

Lutto nel calcio africano: Kossi Koudagba, attaccante togolese, è morto all’età di 24 anni (25 ad ottobre) dopo aver contratto la malaria. Lo riporta la BBC che spiega come il giocatore, che era tornato in patria per trascorrere la quarantena per via del coronavirus, ha contratto la malattia a Devie, nella periferia della capitale Lomé, dove era cresciuto.

Kossi Koudagba giocava con l’ASC Kara con cui, nella stagione 2018/2019, si era laureato campione del Togo e capocannoniere del torneo, per la seconda stagione di fila quando lo aveva ottenuto in seconda divisione con la maglia dell’Espoir FC. L’attaccante avrebbe dovuto prendere parte alla fase di qualificazione alla Coppa d’Africa col Togo.

FONTE Itasportpress