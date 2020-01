Malaga, un video hard mette nei guai il tecnico Victor

Come riporta Tuttosport, il tecnico Victor Sanchez del Malaga è stato sospeso dalle sue funzioni in seguito alla diffusione di un video privato di contenuto sessuale che circola sui social network da martedì mattina. Ecco la dichiarazione ufficiale del club spagnolo: “Sulla base degli eventi recentemente scoperti che non sono ancora stati verificati, il Málaga CF sospende immediatamente l’allenatore Víctor Sánchez del Amo fino a quando non verrà svolta un’indagine completa. Espanderemo le informazioni una volta chiariti i fatti.” Il tecnico in precedenza si era espresso sulla questione sul proprio account Twitter lamentando di essere oggetto di un crimine contro la propria privacy con molestie ed estorsioni: “Voglio segnalare che sono oggetto di un crimine contro la mia intimità. La questione è in mano alla polizia e mi appresto a seguire le sue istruzioni. Voglio anche informarvi che condividere o diffondere un contenuto intimo di chiunque senza consenso è anche un crimine, attraverso i social network o qualsiasi altra forma come stabilito nell’articolo 197 del codice penale con sanzioni per coloro che diffondono contenuti personali senza il consenso della persona interessata. Grazie per la comprensione ed il supporto.”

FONTE Tuttosport.com