Secondo il Mail on Sunday, le sanzioni al Manchester City per la violazione del regolamento del Fair Play Finanziario potrebbero estendersi anche al campionato 2013-2014, nel caso in cui una commissione indipendente della Lega inglese dovesse confermare le violazioni finanziarie già riscontrate dall’Uefa.

In quella stagione, gli uomini allenati da Manuel Pellegrini chiusero al primo posto con 86 punti, due in più del Liverpool.

FONTE Calcioefinanza.it