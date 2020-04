Messico, in serie B niente promozioni e retrocessioni per 5 anni

In attesa di decidere cosa fare con la massima serie, in Messico arriva la decisione di ‘congelare’ per cinque anni le promozioni e le retrocessioni dal ‘Torneo de Ascenso’, ovvero la serie B. Ad annunciarlo è stato il presidente della lega calcio Enrique Bonila, alla prima apparizione in pubblico dopo essere guarito del virus che ha provocato il ‘lockdown’ del mondo. Bonilla ha spiegato la decisione con “i problemi finanziari provocati dalla pandemia che già colpiscono i club che fanno parte di questo campionato”.

Il dirigente ha poi annunciato la messa a disposizione di un fondo, per le dodici società del torneo cadetto, che per ora prevede di distribuire 60 milioni di pesos (circa due milioni e 300mila di euro) . Abolita anche la regola dell’obbligo di riservare quote in squadra a calciatori under 21.

Ansa.it