Molla Wague in prestito all’Amiens

Molla Wague raggiunge Nicholas Opoku all’Amiens. Il difensore maliano infatti è stato girato in prestito all’Amiens. Il comunicato del Nantes: “Il Nantes Football Club e l’Amiens SC (Ligue 2 BKT) hanno raggiunto un accordo per il prestito – con opzione di acquisto – di Molla Wague (29), per la stagione 2020-2021. Il difensore centrale, arrivato nell’estate del 2019 nelle fila dell’FC Nantes, ha giocato 11 partite lo scorso anno in tutte le competizioni. Il nazionale maliano (28 presenze) porterà tutta la sua esperienza a una squadra che ha l’ambizione di riguadagnare la Ligue 1 Uber Eats il più rapidamente possibile. L’FC Nantes augura a Molla una buona stagione con la maglia dell’Amiens!”