Olanda, l’Utrecht fa ricorso alla Uefa contro lo stop dell’Eredivisie

La decisione della federcalcio olandese di sospendere definitivamente l’attuale stagione dell’Eredivisie senza assegnazione del titolo e assegnando i posti per le coppe in base base all’attuale classifica, non è stata accettata dall’Utrecht.

La società, che in base alla classifica “congelata” per lo stop imposto dall’emergenza COVID-19,-19, è al sesto posto con 41 punti, ma con una partita in meno (25 gare disputate per l’Utrecht) rispetto al Willem II, quinto con 44 punti e 26 partite giocate, ha annunciato di fare ricorso alla Uefa contro la decisione della KNVB.

In particolare il club lamenta il fatto che per assegnare i posti per la prossima edizione delle coppe europee non sia stata presa in considerazione la coppa nazionale, manifestazione in cui l’Utrecht avrebbe dovuto disputare la finale contro il Feyenoord (terzo nella classifica “congelata” dell’Eredivisie con 50 punti in 25 partite).

FONTE Caclioefinanza.it