La Lega calcio olandese ha annunciato la definitiva chiusura della stagione 2019-2020: “La stagione non sarà completata, non sarà assegnato lo scudetto e non ci saranno né promozioni né retrocessioni”.

Per l’assegnazione dei posti nelle coppe europee si seguiranno le linee guide della Uefa in base alla classifica attuale.

L’Eredivisie olandese è il primo tra i massimi campionati di calcio europei a decretare lo stop dell’attuale stagione