Polonia, il campionato riprenderà il 29 maggio

La lega calcio della Polonia ha dichiarato che intende riprendere il campionato il 29 maggio, dopo che il Primo Ministro Mateusz Morawiecki ha dato il via libera sabato alle partite che dovranno essere giocate a porte chiuse.

I giocatori sono già isolati e saranno presto in grado di riprendere l’allenamento, in un quadro sanitario molto rigoroso. Come si legge nel comunicato ufficiale, il campionato polacco dovrebbe concludersi entro il 20 luglio.

La Polonia è quindi uno dei primi paesi europei a dare una data per la ripresa della stagione che è stata sospesa a causa dell’epidemia di COVID-19.