Portogallo, il campionato riparte a fine maggio

Il campionato portoghese riprenderà l’ultimo weekend di maggio. Il governo infatti ha dato l’ok per ripartire il 30 e 31 del prossimo mese, a porte chiuse, sempre che l’emergenza sanitaria non peggiori e previa approvazione del protocollo sanitario, che dovrebbe comunque essere formalizzata a breve. Ora toccherà a Federazione e Lega decidere le modalità visto che al vaglio c’è l’ipotesi di far giocare quanto resta del campionato in un’unica regione, dove concentrare tutte le squadre e utilizzando tre stadi. A partire da lunedì, intanto, via libera agli allenamenti individuali. Il torneo era stato sospeso a dieci turni dalla fine col Porto in testa a quota 60 punti, Benfica a 59, Braga 46 e Sporting Lisbona 42. Da giocare anche la finale della Coppa di Portogallo che il 24 maggio avrebbe dovuto mettere di fronte Benfica e Porto.