Premier League: allo studio un “passaporto” sanitario per i tifosi

Secondo quanto rivelato dal “Daily Mail”, la Premier League sta prendendo in considerazione l’implementazione di un’app sui telefoni dei tifosi che funge da passaporto sanitario per accedere agli stadi. È la società VST Enterprises (VSTE) che sta sviluppando questa applicazione ancora in fase di sperimentazione. I primi a usarlo, secondo la fonte, saranno i dipendenti del Servizio sanitario nazionale per monitorare le proprie condizioni dopo aver superato il COVID-19. Una misura tecnologica che la Cina ha già usato per controllare i propri abitanti. La Premier League vuole approfittare di questo studio per metterlo a disposizione di tutte le persone che vogliono guardare il calcio dal vivo, ovviamente solo quando il Governo consentirà la riapertura degli stadi.