Premier League, anche Pussetto nel progetto contro la crisi da Covid-19

Numerosi giocatori della Premier League hanno annunciato di aver aderito al progetto per aiutare il SSN finanziando un “fondo di contribuzione che può essere utilizzato per distribuire denaro dove vi è più necessità” durante la crisi da Covid-19. Tra di essi ci sono diversi giocatori del Watford: Christian Kabasele, Adam Masina, Kiko Femenia, Troy Deeney, Adrian Mariappa, Andre Gray, Ignacio Pussetto, Abdoulaye Doucoure, Tom Cleverley, Gerard Deulofeu Ben Foster, Isaac Success, Jose Holebas, Daniel Bachmann e Domingos Quina.

Il fondo sarà amministrato da Jordan Henderson, Harry Maguire, Troy Deeney e Mark Noble e la raccolta verrà effettuata in ogni spogliatoio in modo anonimo, conoscendo solo l’importo finale delle squadre.

Tutti i giocatori coinvolti nel progetto hanno postato sui loro canali social una dichiarazione preparata per conto dei giocatori, impegnandosi a lavorare con NHS Charities Together (NHSCT) per “creare e distribuire fondi in maniera rapida”. Questa la dichiarazione: “Nel corso dell’ultima settimana noi, come gruppo di giocatori della Premier League, abbiamo tenuto numerosi colloqui allo scopo di creare un fondo che può essere utilizzato per distribuire denaro dove è più necessario in questo momento di Crisi COVID19: aiutare coloro che combattono per noi in prima linea nel SSN e in altre aree chiave: questo è un momento critico per il nostro Paese e per il nostro SSN e siamo determinati a dare aiuto in ogni modo possibile. Abbiamo creato l’iniziativa #PlayersTogether, e abbiamo collaborato con NHS Charities Together (NHSCT) al fine di aiutarli a creare e distribuire fondi in modo rapido ed efficiente dove c’è maggiore necessità”.