Premier League pronta a ripartire, possibile ok l’8 maggio

La Premier League è pronta a ripartire. Dopo quattro ore di riunione in call conference, i dirigenti dei 20 club hanno confermato all’unanimità la volontà di riavviare il campionato e di giocar le ultime 92 gare. Ma l’ultima parola per quanto riguarda la ripresa del campionato spetta al meeting dell’ 8 maggio , il giorno successivo all’annuncio del governo britannico sulla questione del blocco totale del paese.

Nelle trattative tra lega e governo per la possibile ripartenza, fondamentale sarà l’approvazione del Project Restart, il documento con le linee guida che i club dovranno rispettare e che prevede i seguenti sette punti:

1) Gare a porte chiuse in impianti neutri e che garantiscano la maggior sicurezza possibile.

2) Due tamponi settimanali per squadre – giocatori, staff tecnico, inservienti – arbitri e addetti ai lavori in generale. Ipotesi che potrebbe suscitare forte dissenso nell’opinione pubblica visti gli elevati costi, oltre 4 milioni di euro, così come destinare una parte importante degli esami del Covid-19 alle squadre di calcio seguendo una corsia preferenziale.