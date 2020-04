Premier League, si punta a ripartire il 13 giugno

La Premier potrebbe riaprire il 13 giugno. Nella riunione di Londra di venerdì scorso, i boss del campionato inglese hanno messo a punto un documento nel quale sono indicati ripresa degli allenamenti (18 maggio), la ripresa del torneo (il secondo fine settimana di giugno), la conclusione (19 luglio) e le due opzioni per l’avvio dell’edizione 2020-2021 (22 agosto quella più caldeggiata, 12 settembre l’alternativa).

Prima di ripartire, calciatori, staff tecnici, arbitri, magazzinieri, team manager e inservienti saranno sottoposti all’esame dei tamponi. L’idea di giocare nel centro dell’Inghilterra, nelle Midlands, è un’ipotesi ancora sul tavolo: Leicester, Sheffield, Wolverhampton, Birmingham hanno stadi adeguati. I numeri delle persone ai quali sarà consentito l’ingresso variano da 200, in caso di estremo contenimento, a 400 nella massima apertura possibile: quaranta calciatori, quindici/diciotto membri dei due staff, settanta tra giornalisti e operatori delle tv aventi i diritti, ventotto cronisti della stampa e del web, dieci operatori sanitari, inservienti e polizia. Un piano rigoroso, ma con un’incognita di fondo: che cosa accadrà in corso d’opera in caso di una positività? È la domanda delle domande, ma, finora, non ci sono risposte.

FONTE Gazzetta.it