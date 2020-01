Premier League,si allarga in tutti gli stadi il fronte no-Var

Continua a far discutere l’uso, e in alcuni casi il non uso, della Var. Queste le dichiarazioni di Gasperini a cui rimasto stretto il pareggio con l’Inter: “Non ho capito perché non è stato dato il rigore su Toloi. Mi spiace perché con la tecnologia questi errori non dovrebbero esserci. Così si toglie valore al VAR. Non riesco a capire, lo vedono tutti tranne loro”.

Ma in Premier League le cose non vanno meglio.

L’Inghilterra è stato l’ultimo Paese, in ordine di tempo, ad introdurre la tecnologia nel calcio, ma la VAR agli inglesi proprio non piace e anche le testate giornalistiche in diverse occasioni l’hanno criticata, lanciando le classifiche senza Var e accusandola di favorire alcuni club rispetto ad altri

“Non è più calcio” si legge in alcune maglie

Ecco lo striscione esposto ieri a Selhurst Park durante il derby Crystal Palace-Arsenal