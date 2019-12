Roberto Sosa nuovo allenatore del Ciclon

Il club dell’Atlético Ciclón aha ingaggiato l’ex Udinese (e Napoli) Roberto “Pampa” Sosa come allenatore: il 6 gennaio inizierà la sua pre stagione a Tarija. L’ex giocatore cercherà il suo primo titolo come allenatore con la squadra albiceleste. Sosa ha già firmato per tre stagioni e ora andrà alla ricerca di dare anima alla squadra per la prossima gestione in cui la sfida principale è vincere il torneo locale, per poi puntare alla divisione professionale, la sfida è grande ma Sosa vuole vincerla.