Russia: sei positivi nel Rostov, tra loro anche l’ex Udinese Eremenko

A due giorni dalla ripresa del campionato russo, il Rostov, squadra al momento in zona Europa League, ha dichiarato di avere sei calciatori positivi al Covid-19. Tra loro anche l’ex Udinese Eremenko.

Il comunicato del presidente del club:

“Il Rostov è stato e rimane un sostenitore della ripresa del campionato. In precedenza, abbiamo sostenuto la decisione della federazione e della lega di riprendere la stagione. La nostra squadra si stava preparando per la partita a Sochi, speravamo in un buon riavvio. Ma la vita fa i suoi adattamenti. Abbiamo sei positivi. Questa è forza maggiore. Siamo in contatto con federazione e lega. Allo stesso tempo, seguiamo rigorosamente le raccomandazioni di Rospotrebnadzor e resteremo in quarantena per due settimane. Non vorremmo che nessuno speculasse sulla situazione nel nostro club. Stiamo aspettando che la squadra continui la lotta sul campo dopo questa pausa. Auguriamo salute ai giocatori di calcio malati, crediamo nella loro pronta guarigione, speriamo nel supporto e nella comprensione dei nostri tifosi. Ci vediamo allo stadio.”