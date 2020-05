Siviglia, pranzo di gruppo può far slittare il campionato

Il giornale spagnolo ‘Marca’ ha riportato alcuni scatti di un pranzo che si è tenuto fra alcuni giocatori del Siviglia e le loro mogli e che sta suscitando molte polemiche in Spagna. La riunione, di 11 persone, avrebbe infranto la regola di incontri di massimo 10 persone, stabilita dai club per la ripartenza. Nell’eventualità che dovesse essere riscontrato un positivo, il pranzo potrebbe costare molto caro non solo al Siviglia ma a tutta la Liga. Il massimo campionato spagnolo infatti, rischierebbe di slittare in caso di nuovi contagi. Attraverso il profilo Instagram ufficiale del Siviglia, i giocatori coinvolti hanno voluto fare le loro scuse a tutti dopo quest’episodio.