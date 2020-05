Spagna, Aguirre: “Campionato al via il 20 giugno”, ma La Liga frena

Secondo quanto riportato dalle parole del tecnico del Leganés Javier Aguirre, intervenuto ai microfoni di Marca Claro, La Liga spagnola ha già la data per ripartire: ” Sarà il 20 giugno, e termineremo in cinque settimane, ufficialmente il 26 luglio. Si giocherà sabato, domenica, mercoledì e giovedì, me lo ha appena detto la Federazione. Sono molto contento perché abbiamo già il calendario degli allenamenti. Cominciamo domani (8 maggio ndr) dopo aver effettuato i controlli”.

Ma la Liga frena: “Non c’è ancora alcuna data, aspettiamo indicazioni dal Governo”