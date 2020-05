Sport Bolivia in lutto, calciatore muore a causa del Covid-19, aveva 25 anni

Deibert Frans Roman Guzman, 25enne calciatore boliviano, è deceduto a causa del Covid-19, lo ha reso noto la Federcalcio della Bolivia. Oltre al giocatore dell’Universitario Beni, deceduti per il coronavirus anche il padre e lo zio. “La Federcalcio boliviana esprime le più sincere condoglianze ai familiari e agli amici di Deibert Roman Guzman e chiediamo a Dio di dar loro forza in questi momenti difficili”, la nota della Federazione. Guzman è il primo calciatore a perdere la vita per il Covid-19.