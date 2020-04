Svizzera: Wettingen autoretrocede per crisi

La crisi economica legata al coronavirus costringe un club in Svizzera a retrocedere volontariamente. E’ il caso del Wettingen, formazione che milita nella 2^ Lega interregionale, la quinta divisione elvetica, che al momento della sospensione era seconda nel gruppo 5 e in lotta per la promozione. Ma la società guidata da Pierluigi Ghitti ha fatto sapere di non avere altra scelta che scendere di categoria a fronte della mancanza di introiti da metà marzo e la prospettiva di perdere alcuni sponsor in vista della prossima stagione.