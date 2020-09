Turchia, Inler in campo a 36 anni con l’Adana Demirspor

Gökhan Inler, 36 anni, dopo aver concluso l’esperienza con l’İstanbul Başakşehir, proseguirà la sua carriera sempre in Turchia, ma con la casacca dell’Adana Demirspor Kulübü, club della TFF 1.LİG (seconda serie turca) con cui ha siglato un accordo di un anno con opzione per il secondo.

“Ho scelto questo trasferimento con il cuore, non l’ho scelto per materialità, ma per spiritualità, è stata una mossa molto importante per me e ora sono molto felice”, ha dichiarato Inler a TRT Spor. “Ho avuto un incontro con l’Adana Demirspor 6-7 mesi fa. Ho sempre visto il club con molto calore, ci sono molte persone che hanno contribuito a questo trasferimento; il presidente e il vice presidente soprattutto si sono molto impegnati per l’operazione. C’erano offerte dall’Italia e dalla Svizzera, ma ho scelto l’Adana Demirspor”, ha concluso.