Udinese, ora goditi Battocchio…a distanza

L’Udinese ultimamente lascia a desiderare come scelte dei giocatori. E i fatti lo confermano: Siqueira (oggi ritiratosi) fu frettolosamente girato al Granda da dove spiccò il volo verso le alte vette della Champions con l’Atletico Madrid. Ma anche Zapata, Muriel, e perché no Zielinski, Murillo, Biraghi, tanto per citarne alcuni in Friuli non sono stati considerati ma fuori si stanno confermando campioni. In alcuni casi certamente so no stati gli stessi giocatori a non ambientarsi, ma in altri casi viene chiamata in causa la società stessa.

Prendete Christian Battocchio, che Francesco Guidolin chiamava il Professorino viste le attitudini di dettare il giocatore a centrocampo. Era giovanissimo allora, ma le potenzialità si vedevano.

Oggi è il primo italiano a segnare una tripletta in Ligue 1 col Brest: «Ho sentito, non lo sapevo. In realtà sono un po’ sorpreso, anzi forse ancora non ho realizzato ciò che ho fatto», ha raccontato a Tuttosport. «Per ora è a casa qui a Brest, ma penso che presto se lo porterà mio padre a casa sua in Italia, per metterlo vicino alla mia collezione di maglie. I miei ormai vivono a Udine da tempo e vado spesso a trovarli».