Si è ufficialmente concluso oggi il campionato di calcio in Belgio, fermato a causa dell’emergenza coronavirus. A deciderlo è stata l’Assemblea Generale della Pro League. A vincere il titolo per la 16/a volta nella sua storia la capolista Bruges con 70 punti dopo 29 giornate, mentre retrocede in seconda divisione il Waasland-Beveren fanalino di coda a quota 20.