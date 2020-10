Champions League, ecco i sorteggi della fase a gironi

I sorteggi di Champions League per la fase a gironi hanno regalato grandi emozioni. Per le squadre italiane ottima pescata per la Lazio, che nel girone F pesca: Borussia Dortmund, Zenit e Brugge . La nel Juventus di CR7 nel gruppo G affronterà il Barcellona di Messi, la Dinamo Kiev e Ferencvaros. L’Atalanta nel gruppo D pesca gli ex campioni del Liverpool, l’Ajax e Midtjylland . L’Inter nel gruppo B affronterà il Real Madrid, lo Shaktar Donetsk e Borussia Monchengladbach . Ecco i gironi completi:

Gruppo A

Bayern Monaco

Atletico Madrid

Red Bull Salisburgo

Lokomotiv Mosca

Gruppo B

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter

Borussia Monchengladbach

Gruppo C

Porto

Manchester City

Olympiacos

Olympique Marsiglia

Gruppo D

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

Gruppo E

Siviglia

Chelsea

Krasnodar

Rennes

Gruppo F

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Club Brugge

Gruppo G

Juventus

Barcellona

Dinamo Kiev

Ferencvaros

Gruppo H

Paris Saint-Germain

Manchester United

RB Lipsia

Istanbul Basaksehir