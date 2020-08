CHAMPIONS – Disfatta storica del Barça: il Bayern vince 8-2 e vola in semifinale

Non succedeva da 74 anni. Era il 1946, e dopo quello 0-8 subito dal Siviglia negli ottavi di Coppa di Spagna, al Barcellona non è mai più successo di prendere tante reti in una sola partita. Quella col Bayern, come ha riportato immediatamente Marca su Twitter, è quindi il peggior ko della storia dei catalani in Europa. Non solo: per la prima volta il Barcellona ha incassato quattro reti nel primo tempo in una sfida di Champions, e i blaugrana sono anche la squadra che ha subito quattro gol più velocemente in un match a eliminazione diretta della competizione.

I bavaresi sono la prima squadra nella storia della Champions a segnare 8 gol in un turno ad eliminazione diretta, e con 39 reti sono la formazione più prolifica in una singola edizione del torneo. In più, nessuno aveva segnato con questa velocità (3’04”) al Barcellona in Europa.