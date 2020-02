Champions L’Ajax valuta richiesta danni alla UEFA

La discussa partita di Champions League Chelsea-Ajax, che di fatto ha qualificato i ‘blues’ e condannato i ‘lancieri’ in Europa League, torna al centro di discussioni. Secondo quanto riporta il quotidiano olandese ‘Telegraaf’, nel corso di una riunione in Spagna, gli arbitri Uefa sarebbero giunti alla conclusione che la decisione arbitrale di Rocchi (2 cartellini rossi per l’Ajax che in 9 viene poi rimontata fino al 4-4 ndr) sarebbe stata sbagliata. Come contromossa l’Ajax, dopo aver quantificato i danni subiti dall’accaduto, sarebbe ora pronta a chiedere all’Uefa un risarcimento valutato in quasi 12 milioni di euro. “Le decisioni in quella situazione hanno avuto un’enorme influenza sulla partita e, in definitiva, sulla classifica finale del gruppo di Champions League”, ha affermato il ceo dell’Ajax, Edwin van der Sar.