Champions League: Final Eight a Lisbona

L’Uefa ha deciso formule e sedi per disputare le coppe europee al termine dei campionati che riprenderanno in questi giorni. Secondo fonti Sky, per la Champions League, dopo i recuperi degli ottavi rinviati a causa dell’emergenza oronavirus, sarà Lisbona la città che ospiterà le fasi finali per assegnare il trofeo. Si tratterà di una Final Eight che vedrà otto squadre lottare per conquistare l’ambita coppa.

Stessa formula per l’Europa League, sempre otto squadre. Il luogo invece è diverso: si sa sicuro che si giocherà in Germania, non ancora la città. Final Eight anche per la Champions League donne, che sarà invece ospitata in Spagna. Scelta invece Budapest per la finale della Supercoppa Europea.

Invariate le sedi degli ottavi di finale per Juventus e Napoli. I bianconeri ospiteranno il Lione a Torino (andata sconfitta per 1-0 in Francia); il Napoli giocherà al Camp Nou a Barcellona (andata 1-1 al San Paolo).

FONTE Sky Sport