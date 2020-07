Champions League: sfida tra Atalanta e Psg

La Champions League è pronta a ripartire. Oggi a Nyon si è svolto il Sorteggio Champions League.

Si ripartirà dal 7 e 8 agosto, quando si giocheranno gli ultimi 4 ottavi di finale poi via via tutte le altre gare con il nuovo format scelto: le otto squadre finaliste si sfideranno in partite secche, che si disputeranno tutte nella città di Lisbona. I restanti ottavi, invece, si terranno nelle sedi originarie.

Le date

7-8 agosto: ritorno degli ottavi di finale

12-15 agosto: quarti di finale

18-19 agosto: semifinali

23 agosto: finale

Gli accoppiamenti:

Vincente tra Real Madrid-Manchester City vs vincente tra Lione-Juventus

Lipsia-Atletico Madrid

Vincente tra Napoli-Barcellona vs vincente tra Chelsea-Bayern Monaco

Atalanta-Psg