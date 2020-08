Champions League, tifosi a Marsiglia in festa per la sconfitta del PSG

Scene di giubilo, in particolare nella zona nella zona di Porto Vecchio, si sono verificate a Marsiglia per la sconfitta del Paris SG nella finale di Champions League contro il Bayern. Gruppi di decine di persone hanno festeggiato, con urla, canti e anche con lanci di fumogeni, e nonostante le norme sul distanziamento, il ko di Neymar e compagni. “Per noi è una serata di festa”, “dove sono i parigini?” i cori ripetuti dalla gente. Alcuni di questi supporter vestivano la maglia dell’Olympique Marsiglia, che resta l’unica squadra francese ad aver vinto la Champions nel 1993, o t-shirt con insulti per il PSG.