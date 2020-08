CHAMPIONS – Manchester City-Lione 1-3

Clamoroso a Lisbona: dopo quello della Juve agli ottavi, il Lione si prende anche lo scalpo del Manchester City e vola in semifinale di Champions League. Impresa della squadra di Garcia, che ribalta ancora una volta il pronostico e vince 3-1, rendendo fallimentare la stagione di Guardiola: dopo il flop in Premier League arriva quello europeo, la Coppa di Lega non basta a riscattare un’annata molto al di sotto delle attese. Manchester City in ginocchio, Olympique in delirio, mercoledì la semifinale col Bayern.