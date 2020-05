Consiglio Federale, la linea della FIGC è quella di portare a termine Serie A,B e C

Il Consiglio Federale della FIGC che si sta svolgendo in queste ore sarà decisivo per stilare il piano di ripresa dei campionati di calcio italiano di Serie A, B e C. Secondo quanto riporta Sky Sport la linea è quella di riprendere gli allenamenti collettivi, soprattutto dopo il via libera del CTS e del Governo. L’idea di portare a termine tutti e tre i campionati professionistici è unanime almeno per Serie A e B, mentre per la C ci sarà da fare dei ragionamenti differenti, in ogni caso le decisioni spetteranno alle singole leghe. Per il momento l’ipotesi Play Off e Play Out è in secondo piano, la volontà infatti è quella di terminare le stagioni in maniera regolare, ma qualora il virus dovesse non permettere ciò si potrà ricorrere a delle soluzioni differenti. Orientativamente la Serie A potrebbe ripartire tra il 15 e il 20 giugno, per terminare alla fine di agosto, ma l’ufficialità arriverà solo il 28 maggio. E’ atteso un comunicato della FIGC al termine del consiglio.