Coppa Italia in cinque giorni: Inter, Juve e Milan si ribellano

La ripartenza affidata alla Coppa Italia è stata subito definita sconcertante, considerando anche che si potrebbe giocare per 120 minuti con i supplementari (ma su questo punto la Lega è al lavoro per abolirli: in caso di parità si andrebbe subito ai rigori). L’Inter è in capo alla protesta tanto da suggerire una provocazione: a Napoli i nerazzurri scenderanno in campo con la formazione Primavera.