Coppa Italia, Nicolas: “Speravamo di fare bene, ma era una partita molto difficile”

Il portiere ai microfoni di Udinese Tv: “C’è un po’ di delusione, soprattutto quando non giochi tanto e vuoi dimostrare qualcosa. Sapevamo che questa era una partita molto difficile ma speravamo di riuscire a fare una bella figura. Quello che in ogni caso ha facilitato la nostra partita è che abbiamo grande fiducia nei nostri compagni e nello staff. Oggi è andata male, volevamo dimostrare il nostro valore ma non è andata così. Il rigore? Stava andando sull’esterno e io volevo accompagnarlo fuori ma purtroppo l’ho toccato. Il contatto è stato lieve ma le regole sono queste“.