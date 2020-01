Coppa Italia – Udinese, Gotti: “Non mi è dispiaciuto l’atteggiamento iniziale dei giocatori”

Le parole del mister ai microfoni di Raisport:

“Non è bello il risultato di stasera, ma non sono scontento dell’atteggiamento iniziale dei giocatori, poi la Juventus entra in area e fa uno a zero, poi il rigore evitabile e tutto diventa una montagna difficile da scalare. Abbiamo una rosa un po’ strana, venti giocatori più o meno dello stesso livello, volevo una prova dal campo da parte di chi ha avuto meno spazio in campionato. La Juve che gioca come stasera mette a nudo tutti i limiti degli avversari. Zero italiani? Non sono io che devo rispondere su una strategia che dura da anni. L’Udinese è da venticinque anni in serie A, con una società florida che ha scelto una certa direzione per fare calcio”.