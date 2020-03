Juve-Milan rinviata a data da destinarsi

“La Juventus rispetta qualsiasi decisione presa dalle autorità, la salute pubblica è bene prioritario anche per la società”. Così s’era espresso Claudio Albanese, capo della comunicazione della società bianconera, prima dell’inizio della conferenza stampa di presentazione di Juventus-Milan, partita inizialmente prevista domani a porte aperte con alcune limitazioni: il divieto di accesso allo stadio solo per i residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia, oltre a chi vive in provincia di Savona e di Pesaro-Urbino.

Inizialmente si pensava si andasse verso le porte chiuse, per maggiore tutela della salute in un momento di piena emergenza legata al virus, ma alla fine alle 21.30 è arrivata l’ordinanza del Prefetto che ha rinviato il match a data da destinarsi, una decisione ancora più drastica.