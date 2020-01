Kobe Bryant, Milan: giallo sul minuto di silenzio, poi il chiarimento della Lega

Giallo sul minuto di silenzio che il Milan aveva annunciato per stasera in occasione della partita di Coppa Italia contro il Torino, in onore di Kobe Bryant, scomparso domenica in un tragico incidente assieme alla figlia Gianna Maria e ad altre sette persone. I rossoneri avevano comunicato l’iniziativa nella serata di lunedì con un tweet, poi rimosso. Per alcune ore si era diffusa la voce di un presunto no della Lega Calcio all’iniziativa del Milan scatenando le ire dei tifosi.

Martedì mattina è arrivato il chiarimento della Figc, da parte dello stesso presidente Gabriele Gravina: “Non ci è arrivata alcuna richiesta sul minuto di silenzio per Kobe Bryant. Il presidente della Lega di A, Paolo Dal Pino, mi ha solo riferito che il Milan ha chiesto di giocare con il lutto al braccio e di mandare alcuni video prima del fischio d’inizio della partita con il Torino”.

In accordo con la Lega di Serie A, i rossoneri indosseranno il lutto al braccio, confermando quanto annunciato martedì con un tweet poi cancellato perché non era completato l’iter per le autorizzazioni.

