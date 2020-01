Tavian: “Con la Juve partita importante per non arrestare il processo di crescita”

Mister, nonostante l’avversaria più che ostica domani in Coppa, l’Udinese sta comunque attraversando un buon momento

Parliamo di un’altra competizione. Col Bologna venivamo da due prestazioni pessime e ci siamo ritrovati ad assistere ad una partita bellissima da parte dei bianconeri. La carica agonistica è comunque diversa rispetto al campionato e ti prepari anche diversamente.

Cosa si aspetta dall’Udinese?

Io mi auguro di assistere ad una buona prestazione a prescindere dal risultato. La sfida è proibitiva e le probabilità di vittoria certamente pendono dalla parte della Juve ma questo passa in secondo piano rispetto alla necessità per noi di continuare senza interruzioni il percorso di crescita del gruppo che mister Gotti sta portando avanti con molto profitto, per il morale e soprattutto per la classifica di campionato!

Ci sarà turnover?

Sicuramente vedremo altri giocatori in campo, ma si affronteranno comunque due squadre competitive perché sia Gotti che Sarri hanno sempre gestito molto bene i propri giocatori dando minutaggio a tutti. I due allenatori si conoscono, i principi di gioco sono simili anche se poi la differenza la farà la qualità dei giocatori, bisogna sempre restare coi piedi per terra.