Coronavirus, la FIGC potrebbe aprire ad un app per monitorare il contagio

NEWS UDINESE – Secondo la Gazzetta dello Sport, l’app che monitora il contagio potrebbe ben presto essere introdotta anche nel mondo del calcio. Lo ha reso noto la FIGC attraverso un comunicato poi comparso sul quotidiano sportivo nazionale più letto in Italia. In questo modo potrebbero tenere sotto d’occhio la situazione in caso di ripresa dei giochi. Attualmente non si sa anche se il campionato ripartirà, ma per fare in modo che ciò accada è necessario prendere tutte le precauzioni del caso. La FIGC inoltre sottolinea anche: “Valutare la possibilità in una fase successiva di utilizzare le APP disponibili per tracciare e seguire clinicamente giocatori e membri dello staff tecnico nel rispetto della privacy”. A breve potrebbero esserci ulteriori sviluppi